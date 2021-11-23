Роспотребнадзор обеспечит регионы экспресс-тестами на COVID-19

Поставки ожидаются уже в начале декабря.

Роспотребнадзор обеспечит регионы экспресс-тестами на COVID-19. Об этом во вторник, 23 ноября, заявила глава ведомства Анна Попова. Ее слова привели РИА Новости .

«По поручению по экспресс-тестированию и обеспечению всех субъектов экспресс-тестами для тестирования… подготовлен и внесен проект распоряжения. С производителями и вместе с министерством промышленности и торговли отработаны понедельные планы», — сказала глава Роспотребнадзора.

Также Попова добавила, что экспресс-тесты начнут поступать в регионы уже в начале декабря.

Проект разработали Роспотребнадзор совместно с министерством промышленности России и производителями.