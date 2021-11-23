Песков высказался о продлении новогодних каникул из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента отметил, что рано говорить о дополнительных ограничениях или продлении каникул

Песков высказался о продлении новогодних каникул из-за коронавируса. Об этом пишет «Газета.ru».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что несмотря на снижение динамики заболеваемости COVID-19, говорить о дополнительных ограничениях или продлении новогодних каникул преждевременно.

«Вы забегаете вперед на новогодние каникулы, еще до новогодних каникул много времени», — сказал официальный представитель Кремля.

Он подчеркнул, что все страны мира прикладывают «неимоверные усилия» для борьбы с пандемией.