Песков высказался о продлении новогодних каникул из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента отметил, что рано говорить о дополнительных ограничениях или продлении каникул
Песков высказался о продлении новогодних каникул из-за коронавируса. Об этом
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что несмотря на снижение динамики заболеваемости COVID-19, говорить о дополнительных ограничениях или продлении новогодних каникул преждевременно.
«Вы забегаете вперед на новогодние каникулы, еще до новогодних каникул много времени», — сказал официальный представитель Кремля.
Он подчеркнул, что все страны мира прикладывают «неимоверные усилия» для борьбы с пандемией.