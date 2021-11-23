Митрополит Марк рассказал рязанцам о возможном расколе общества из-за введения QR-кодов

«Церковь не делит своих чад на непривитых и привитых, на имеющих QR-код и не имеющих такового», — заявил священнослужитель.

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал об отношении церкви к разделе в обществе из-за введения QR-кодов. Ответ священника опубликовал портал « КП-Рязань ».

По словам Марка, в церкви есть разные видения ситуации. Он подчеркнул, что у духовенства нет возможности рекомендовать органам власти скорее вводить режим QR-кодов и штрафовать нарушителей. Это связано с тем, что церковь «не является и не может являться частью репрессивного аппарата государства».

Митрополит подчеркнул, что жесткие меры уже сегодня приводят к разделению в обществе, которому «в наше время, как никогда, необходимо сплотиться перед лицом внешних угроз».

«В Евангелии сказано, „всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет“ (Лк. 11:17). Так что Церковь не делит своих чад на непривитых и привитых, на имеющих QR-код и не имеющих такового. Для Бога все люди — дети. И Церковь переживает, видя фактическое насилие одних детей над другими, и молится о мирном разрешении создавшейся ситуации», — заявил священнослужитель.