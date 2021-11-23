Минюст внес в реестр экстремистских материалов песню панк-группы «Порнофильмы»

Она стала 5225-й в списке минюста.

Министерство юстиции России внесло в реестр экстремистских материалов песню панк-группы «Порнофильмы». Об этом во вторник, 23 ноября, сообщило агентство ТАСС .

Речь идет о песне «Нищих убивай». Она стала 5225-й в списке минюста.

«Музыкальная композиция под названием „Нищих убивай!“, начинающаяся словами „Прогресс и эффективность победили еще бы …“ и заканчивающаяся словами „…нищих убивай“, продолжительностью 4 минуты 21 секунду», — говорится в реестре министерства.

Фото группы «Порнофильмы»