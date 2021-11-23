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Мэр Рязани осмотрела ход строительства пристроек к двум детским садам
По информации подрядчиков, работы закончатся во второй половине декабря.

Елена Сорокина осмотрела ход строительства пристроек к детским садам №№ 99 и 136. Об этом глава горадминистрации написала на странице «ВКонтакте» во вторник, 23 ноября.

По её словам, пристройках запустили отопление и организовали водоснабжение. В детском саду № 99 завершили ремонт в пищеблоке и начали монтаж оборудования. В детсаду № 136 рабочие приступили к внутренней чистовой отделке. На прилегающих территориях установили теневые навесы, монтируют игровое оборудование.

Как отметила глава региона, строительство затянулось из-за того, что предыдущие подрядчики сорвали сроки. С ними расторгли договор.

Строительство завершает другая организация. Подрядчики планируют закончить работы во второй половине декабря.