Карабасов отказался выступать на прениях сторон по уголовному делу о детской площадке

Во вторник, 23 ноября, в Советском районном суде прошло заседание по делу экс- мэра Рязани Сергея Карабасова. На нем судья выслушал прения сторон.

Во вторник, 23 ноября, в Советском районном суде прошло заседание по делу экс- мэра Рязани Сергея Карабасова. На нем судья выслушал прения сторон. В этот раз выступила защита подсудимых, которая высказала свою позицию. Адвокат Эдуард Видакас заявил, что все обвинение, предъявленное Карабасову, является противоречивым и недостоверным. По его словам, обвинение предполагает, что Карабасов разработал и реализовал план по похищению бюджетных средств, вверенных ему в распоряжение. «Обвинение в этой части противоречит само себе. С одной стороны, Карабасову вменяют в вину хищение вверенных ему бюджетных средств, с другой стороны, согласно обвинению, растрату должен был совершить Ковалев путем подписания фиктивного государственного контракта», — пояснил Видакас. Он добавил, что обстоятельства проведения аукциона, по государственному контракту так и остались не выясненными, а обвинительное заключение допускает неточность формулировок, называя его конкурсом. Между тем, данный аукцион был проведен в строгом соответствии с законом и его исход невозможно было предсказать заранее. Юрист отметил, что для реализации плана похищения денежных средств Карабасов якобы использовал подчиненного ему начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Игоря Ковалева, который должен был заключить договор с подконтрольной Карабасову организацией ООО «Уютный двор 62» под руководством Михаила Пузанова. «На чем основано утверждение обвинения, о том, что ООО „Уютный двор 62“ подконтрольно Карабасову, какими доказательствами это подтверждено при рассмотрении настоящего уголовного дела мы так и не узнали» — заключил адвокат. Представитель защиты напомнил, что на прошлых судебных заседаниях Ковалев рассказывал, что экс-мэр администрации города никаких указаний по поводу подписания контракта на выполнение работ ему не давал. Также Ковалев и Пузанов поясняли, что указание на составление и подписание акта приемки выполненных работ по муниципальному контракту от Карабасова также не получали. Эдуард Видакас сообщил, что в действиях Карабасова отсутствует состав какого-либо преступления, в связи с чем он должен быть оправдан. Защита Игоря Ковалева и Михаила Пузанова подтвердила, что обвинение должно быть построено только на достоверных и проверенных доказательствах, что не было сделано должным образом. «Как утверждает прокуратура, подсудимые сделали акт, незаконно его подписали, незаконно провели отчуждение и получили возможность распорядиться деньгами. Только вопрос, как Ковалев мог распорядиться этими средствами, если в управлении ЖКХ и электрики нет расчетного счета? Ковалев никак их не мог использовать, и мы это установили в ходе рассмотрения настоящего дела. Все деньги были потрачены на финансово-хозяйственную деятельность «Уютный двор 62», — заявил юрист. Карабасов признал, что поддерживает все доводы защиты. От выступления он и Пузанов отказались. «Я выступлю только, когда мне предоставят последнее слово», — прокомментировал свое решение бывший мэр администрации города. Игорь Ковалев в своем выступлении еще раз подчеркнул, что он невиновен. Следующее заседание состоится 30 ноября в 11:00.