\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 23
-4°
Срд, 24
-4°
Чтв, 25
ЦБ USD 74.83 1.38 24/11
ЦБ EUR 84.17 1.4 24/11
Нал. USD 74.45 / 75.60 16:59
Нал. EUR 84.08 / 84.85 16:59
Новости
Публикации
Специалисты РНПК рассказали о методах очистки сточных вод города
Специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании ра...
Вчера 15:56
859
Как решить проблему с пробкой на платном путепроводе в Рязани: аргумен...
Журналист РЗН. инфо изучил историю вопроса и выслушал в...
19 ноября 12:48
6
8 837
Три причины открыть ИИС до конца 2021 года
О том, почему выгодно открывать ИИС именно в конце года...
18 ноября 14:48
3 229
На берегу Оки около Рязани хотят построить песчаный карьер. Жители бли...
В окрестностях Рязани разворачивается очередная схватка...
16 ноября 18:11
5 717
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Главврач рязанской ОКБ написал заявление в полицию на оскорбивших его интернет-пользователей
Ведомство приняло обращение.

Главный врач рязанской ОКБ Андрей Карпунин написал заявление в полицию на оскорбивших его пользователей соцсетей. Об этом медработник сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 23 ноября.

«Мы подали его в связи с тем, что некоторые мои подписчики в социальных сетях размещают недостоверную информацию и информацию, содержащую оскорбления как в мой адрес, так и в адрес сотрудников Областной клинической больницы», — поделился врач.

По его словам, в МВД заметили, что в обращении была информация о преступлении или административном правонарушении. Оно было зарегистрировано.

«Несмотря на вымышленное имя на странице в социальной сети, мы установили личность человека, распространяющего клевету посредством сети „Интернет“. Органы правопорядка установят достоверны ли наши предположения», — написал Карпунин.