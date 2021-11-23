Главврач рязанской ОКБ написал заявление в полицию на оскорбивших его интернет-пользователей

Ведомство приняло обращение.

Главный врач рязанской ОКБ Андрей Карпунин написал заявление в полицию на оскорбивших его пользователей соцсетей. Об этом медработник сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 23 ноября.

«Мы подали его в связи с тем, что некоторые мои подписчики в социальных сетях размещают недостоверную информацию и информацию, содержащую оскорбления как в мой адрес, так и в адрес сотрудников Областной клинической больницы», — поделился врач.

По его словам, в МВД заметили, что в обращении была информация о преступлении или административном правонарушении. Оно было зарегистрировано.

«Несмотря на вымышленное имя на странице в социальной сети, мы установили личность человека, распространяющего клевету посредством сети „Интернет“. Органы правопорядка установят достоверны ли наши предположения», — написал Карпунин.