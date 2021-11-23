Главу Касимовского МСО Александра Федина отправили под домашний арест
Федина обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.
Главу Касимовского МСО Александра Федина отправили под домашний арест. Об этом
Федина обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.
Во вторник, 23 ноября, суд отправил Федина под домашний арест до 21 января 2022 года.
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.