Главу Касимовского МСО Александра Федина отправили под домашний арест

Федина обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.

Главу Касимовского МСО Александра Федина отправили под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

Федина обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.

Во вторник, 23 ноября, суд отправил Федина под домашний арест до 21 января 2022 года.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.