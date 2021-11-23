\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 23
-4°
Срд, 24
-4°
Чтв, 25
ЦБ USD 74.83 1.38 24/11
ЦБ EUR 84.17 1.4 24/11
Нал. USD 74.45 / 75.60 14:22
Нал. EUR 84.00 / 84.90 13:04
Новости
Публикации
Специалисты РНПК рассказали о методах очистки сточных вод города
Специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании ра...
Вчера 15:56
787
Как решить проблему с пробкой на платном путепроводе в Рязани: аргумен...
Журналист РЗН. инфо изучил историю вопроса и выслушал в...
19 ноября 12:48
6
8 758
Три причины открыть ИИС до конца 2021 года
О том, почему выгодно открывать ИИС именно в конце года...
18 ноября 14:48
3 158
На берегу Оки около Рязани хотят построить песчаный карьер. Жители бли...
В окрестностях Рязани разворачивается очередная схватка...
16 ноября 18:11
5 649
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
41-летнего рязанца подозревают в краже алкотестера
На мужчину завели уголовное дело.

41-летнего рязанца подозревают в краже алкотестера. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась представительница организации, помещения которой находятся в Рязани на улице Котовского. Утром она увидела, что окно на втором этаже здания взломано. Позже она обратила внимание, что из кабинета пропал стационарный алкотестер стоимостью более 10 тысяч рублей. Рязанка объяснила, что в организации есть водители и с помощью спецоборудования их проверяли перед рейсами.

Оперативники осмотрели здание. Они выяснили, что преступник забрался в кабинет по пожарной лестнице. Окна не были защищены решетками.

Позже полицейские узнали, что на окраине Рязани мужчина пытался продать алкотестер, похожий на украденный. 41-летнего мужчину задержали.

По предварительным данным, рязанец давно присмотрел здание с незащищенным окном. В нем были служебные помещения крупной организации.

Мужчина хотел забрать из кабинета офисную технику или деньги. Однако в помещении был только алкотестер.

На рязанца завели дело по части 2 статьи 158 УК Р. Ф. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.