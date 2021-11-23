41-летнего рязанца подозревают в краже алкотестера

На мужчину завели уголовное дело.

41-летнего рязанца подозревают в краже алкотестера. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась представительница организации, помещения которой находятся в Рязани на улице Котовского. Утром она увидела, что окно на втором этаже здания взломано. Позже она обратила внимание, что из кабинета пропал стационарный алкотестер стоимостью более 10 тысяч рублей. Рязанка объяснила, что в организации есть водители и с помощью спецоборудования их проверяли перед рейсами.

Оперативники осмотрели здание. Они выяснили, что преступник забрался в кабинет по пожарной лестнице. Окна не были защищены решетками.

Позже полицейские узнали, что на окраине Рязани мужчина пытался продать алкотестер, похожий на украденный. 41-летнего мужчину задержали.

По предварительным данным, рязанец давно присмотрел здание с незащищенным окном. В нем были служебные помещения крупной организации.

Мужчина хотел забрать из кабинета офисную технику или деньги. Однако в помещении был только алкотестер.