198 рязанцев подвели газ к своим участкам по программе бесплатной догазификации

На 22 ноября в региональные газораспределительные организации поступило 2164 заявки на строительство сетей.

В Рязанской области продолжается прием заявок на заключение договоров по присоединению объектов капитального строительства к газораспределительной сети без привлечения денег жителей. Об этом пишет сайт облправительства во вторник, 23 ноября.

Собственники 5239 домов из 584 населенных пунктах региона сообщили местным органам власти о желании газифицировать участки. Всего в Рязанской области — 38 023 негазифицированных домовладения.

На 22 ноября в региональные газораспределительные организации поступило 2164 заявки на строительство сетей до границ земельных участков без привлечения денег жителей. Заключено 418 договоров, из них исполнено — 198.

Единым оператором газификации на территории Рязанской обрасти в правительстве определили ООО «Газпром газификация». Региональным оператором является АО «Газпром газораспределение Рязанская область». Заявки на заключение договоров в рамках бесплатной догазификации принимаются в личных кабинетах на сайте ГРО, а также в филиалах оператора.

«Работа по бесплатной подводке газа до участков негазифицированных домовладений граждан максимально активизирована. Это поручение Владимира Путина, и мы его будем неукоснительно выполнять, — подчеркнул Губернатор Николай Любимов. Он отметил, что догазификация должна пройти до 2023 года.

«На уровне региона важно обеспечить четкое взаимодействие всех профильных структур с главами муниципальных образований, своевременно отработать с жителями все возникающие вопросы и обеспечить выполнение поручения. Такая задача поставлена перед Правительством области и реализуется. Как результат, сегодня уже почти 200 жителей региона подвели газ к своим участкам домовладений по этой социально значимой программе», — заявил глава региона.