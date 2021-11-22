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В Воронеже водитель обматерил и выгнал из автобуса пожилую пассажирку без маски
По словам самого водителя, конфликт начался из-за неоплаты проезда. Мужчину отстранили от работы.

В Воронеже водитель обматерил и выгнал из автобуса пожилую пассажирку без маски. Об этом пишет РИА Новости.

В понедельник, 22 ноября, в telegram-каналах появился ролик, где водитель воронежского автобуса вначале обзывает пожилую женщину, а потом хватает ее за куртку и выталкивает из салона.

В правоохранительных органах и прокуратуре региона рассказали, что проверят информацию и выяснят обстоятельства случившегося.

По словам самого водителя, конфликт начался из-за неоплаты проезда. Женщина хотела оплатить картой, но оплата не прошла. После этого пассажирка начала критиковать автобус, систему оплаты, систему оповещения и морально-этические качества сотрудников. В итоге у водителя «сдали нервы».

В воронежской мэрии сообщили, что мужчину отстранили от работы.

Видео РИА Новости