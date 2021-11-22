В Сасовском районе задержали пьяного водителя на «семерке»
Медосвидетельствование водителя показало 1,563 промиль алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
В Сасовском районе задержали пьяного водителя на «семерке». Об этом
Сотрудники ГИБДД остановили «ВАЗ-2017» для проверки. У 31-летнего местного жителя они увидели характерные признаки алкогольного опьянения: устойчивый запах алкоголя изо рта и резкое покраснение лица.
Медосвидетельствование водителя показало 1,563 промиль алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Мужчину отстранили от управления автомобилем и составили протокол об административном нарушении. Ему грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских «прав» на срок от полутора до двух лет.