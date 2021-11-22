В Рязанском районе в ДТП с легковушками пострадала 29-летняя женщина

Авария случилась на 19-ом километре автодороги «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов».

В Рязанском районе произошло ДТП с участием легковушек. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в субботу, 20 ноября, примерно в 9:30 на 19-ом километре автодороги «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов». По предварительной информации, 29-летняя рязанка на Volkswagen Polo ехала из Ряжска в сторону Рязани. Она не выбрала безопасную скорость, не учла погодные условия и столкнулась с кроссовером Nissan Qashqai, которым управлял 30-летний мужчина.

Пострадала водитель первого автомобиля. Ее с травмами доставили в больницу.

По данному факту проводится проверка.