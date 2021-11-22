\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 22
Втр, 23
-4°
Срд, 24
-4°
ЦБ USD 72.76 0.16 20/11
ЦБ EUR 82.58 0.32 20/11
Нал. USD 72.70 / 74.10 09:38
Нал. EUR 82.30 / 83.60 09:38
Новости
Публикации
Как решить проблему с пробкой на платном путепроводе в Рязани: аргумен...
Журналист РЗН. инфо изучил историю вопроса и выслушал в...
19 ноября 12:48
2
7 349
Три причины открыть ИИС до конца 2021 года
О том, почему выгодно открывать ИИС именно в конце года...
18 ноября 14:48
2 448
На берегу Оки около Рязани хотят построить песчаный карьер. Жители бли...
В окрестностях Рязани разворачивается очередная схватка...
16 ноября 18:11
4 846
Вчистую обыграли лидера
Теперь рязанцам предстоит нелегкое турне на Урал, где к...
12 ноября 15:55
5 828
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанском медуниверситете завершили исследование, которое поможет разработать эффективные препараты от рака
В дальнейшем это исследование позволит разработать препараты, повышающие эффективность лечения от рака.

Ученые из Рязанского медуниверситета имени Павлова завершили исследование механизма влияния свободных радикалов на выработку в раковых клетках белка-транспортера Р-гликопротеина, препятствующего действию противоопухолевых лекарственных препаратов. Об этом ТАСС сообщил руководитель исследования, профессор кафедры фармакологии вуза Алексей Щулькин.

Исследования проводили на средства гранта президента России в 2020—2021 годах.

«Мы установили, что если в опухолевой клетке простимулировать образование небольшого количества свободных радикалов, то это запускает определенный процесс, в результате которого увеличивается синтез белка-транспортера P-гликопротеина (белок лекарственной множественной устойчивости), и он начинает выбрасывать из клетки ряд веществ, в том числе и лекарственные препараты. Теперь наша задача — тестирование субстанций, которые смогут заблокировать механизм повышения образования белка в опухолях», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время снижение чувствительности раковых клеток к лекарственным препаратам — главная проблема при лечении онкологических заболеваний. По словам Щулькина, свободные радикалы образуются в организме постоянно и выполняют защитную роль, в том числе при инфекционных заболеваниях. Однако на них могут влиять внешние факторы — ультрафиолетовый свет, курение, радиация, а также воспалительные, инфекционные, сердечно-сосудистые заболевания или ковид. Из-за них механизм выработки нарушается и их становится больше.

Как пояснил специалист, в дальнейшем это исследование позволит разработать препараты, повышающие эффективность лечения от рака.