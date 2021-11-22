В Рязанском медуниверситете завершили исследование, которое поможет разработать эффективные препараты от рака

В дальнейшем это исследование позволит разработать препараты, повышающие эффективность лечения от рака.

Ученые из Рязанского медуниверситета имени Павлова завершили исследование механизма влияния свободных радикалов на выработку в раковых клетках белка-транспортера Р-гликопротеина, препятствующего действию противоопухолевых лекарственных препаратов. Об этом ТАСС сообщил руководитель исследования, профессор кафедры фармакологии вуза Алексей Щулькин.

Исследования проводили на средства гранта президента России в 2020—2021 годах.

«Мы установили, что если в опухолевой клетке простимулировать образование небольшого количества свободных радикалов, то это запускает определенный процесс, в результате которого увеличивается синтез белка-транспортера P-гликопротеина (белок лекарственной множественной устойчивости), и он начинает выбрасывать из клетки ряд веществ, в том числе и лекарственные препараты. Теперь наша задача — тестирование субстанций, которые смогут заблокировать механизм повышения образования белка в опухолях», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время снижение чувствительности раковых клеток к лекарственным препаратам — главная проблема при лечении онкологических заболеваний. По словам Щулькина, свободные радикалы образуются в организме постоянно и выполняют защитную роль, в том числе при инфекционных заболеваниях. Однако на них могут влиять внешние факторы — ультрафиолетовый свет, курение, радиация, а также воспалительные, инфекционные, сердечно-сосудистые заболевания или ковид. Из-за них механизм выработки нарушается и их становится больше.

Как пояснил специалист, в дальнейшем это исследование позволит разработать препараты, повышающие эффективность лечения от рака.