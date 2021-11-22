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В Рязанском агротехнологическом университете прошел День открытых дверей
Представители администрации университета рассказали будущим студентам на часто задаваемые вопросы: как будет проходить обучение в предстоящем учебном году, где взять дополнительные баллы к ЕГЭ и что сделать, чтобы поступить на «бюджет».

В Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева в пятницу, 19 ноября, в онлайн-формате прошел День открытых дверей. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Представители администрации университета рассказали будущим студентам на часто задаваемые вопросы: как будет проходить обучение в предстоящем учебном году, где взять дополнительные баллы к ЕГЭ и что сделать, чтобы поступить на «бюджет».

С приветственным словом перед абитуриентами выступил врио ректора Александр Шемякин. Он напомнил, что университет — один из ведущих аграрных вузов страны. Также Александр Шемякин обратил внимание будущих студентов, что инфраструктура университета на практике дает возможность реализовывать свой потенциал в учебе, науке, спорте, культуре, общественной жизни.

С актуальными правилами и особенностями приема в 2022 году, направлениями подготовки и специальностями, количестве выбираемых одновременно направлений подготовки и многом другом, абитуриентов познакомила ответственный секретарь приемной комиссии Вера Конкина. Будущих абитуриентов интересовали организация учебного процесса, минимальные проходные баллы ЕГЭ, наличие общежитий для иногородних студентов, какие документы потребуются для поступления и как их можно будет подать в университет, про курсы по подготовке к ЕГЭ.

Подводя итоги встречи, Александр Владимирович заметил, что уже сейчас огромный массив полезной информации для будущих абитуриентов доступен на сайте университета.

Уточняется, что приемная комиссия начнет работать с 20 июня 2022 года.