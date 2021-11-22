В рязанской ОКБ спасли двух пациентов с 95-процентным поражением легких

В рязанской областной больнице спасли двух пациенток с 95-процентным поражением легких. Об этом «ВКонтакте»
Старшей из женщин 78 лет. Она поступила в «красную зону» с 95-процентным поражением легких. Пациентку госпитализировали в реанимацию, ей назначили интенсивную терапию. Специалисты вели следили за ее здоровьем и корректировали лечение. Через неделю стало понятно, что опасность миновала, угрозы жизни нет.
Другой пациентке с 95-процентным поражением легких потребовалось больше времени: она провела в реанимации 45 дней. Отмечается, что женщина все это время лежала без движения, дыхание поддерживала маска и аппарат для вентиляции легких.
После заболевание женщин перевели в зеленую зону на реабилитацию в отделение пульмонологии. Для восстановления потребовались медикаментозная терапия, коррекция сопутствующей патологии, физиопроцедуры, дыхательная гимнастика, работа с физиотерапевтом. Примерно через месяц врачи отметили устойчивую положительную динамику.
«Хочу отметить, что та стадия поражения легких, которую диагностировали у пациенток, считается критической. Вместе с другими показателями здоровья 95-процентное поражение часто складывается в неблагоприятный прогноз. Тем не менее, мы владеем методами лечения для спасения таких пациентов», — написал Андрей Карпунин.