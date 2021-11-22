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В Рязанской области за сутки от коронавируса скончались 18 человек
Всего число летальных случаев в регионе достигло 1814.

В Рязанской области за сутки от коронавируса скончались 18 человек. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число летальных случаев в регионе достигло 1814.

За сутки коронавирусом в Рязанской области заболели 252 человека, всего с начала пандемии — 53 570 человек. За сутки выздоровели 20 человек, всего число вылечившихся достигло 44 187.

В России за сутки выявили 35 681 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 9 366 839.

За сутки выздоровели 28 713 человек, всего с начала пандемии вылечились 8 053 643 человек.

За сутки скончался 1 241 человек, всего — 265 336.