В Рязанской области за сутки от коронавируса скончались 18 человек

Всего число летальных случаев в регионе достигло 1814.

В Рязанской области за сутки от коронавируса скончались 18 человек. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число летальных случаев в регионе достигло 1814.

За сутки коронавирусом в Рязанской области заболели 252 человека, всего с начала пандемии — 53 570 человек. За сутки выздоровели 20 человек, всего число вылечившихся достигло 44 187.

В России за сутки выявили 35 681 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 9 366 839.

За сутки выздоровели 28 713 человек, всего с начала пандемии вылечились 8 053 643 человек.

За сутки скончался 1 241 человек, всего — 265 336.