В Рязанской области разыскивают 48-летнего мужчину

По данным поисково-спасательного отряда, он может находиться в Нижнем Новгороде, Москве или Рязани.

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» просит помочь в поисках 48-летнего мужчины из Нижнего Новгорода. Соответствующую ориентировку на Андрея Антюхова разместили в группе отряда.

Мужчина пропал 14 ноября. С тех пор его местонахождение неизвестно. По данным поисково-спасательного отряда, он может находиться в Нижнем Новгороде, Москве или Рязани.

Андрей Антюхов плотного телосложения, имеет рост 175 сантиметров, темно-русые волосы и карие глаза. Предположительно одет в черно-синюю куртку, синие джинсы, синие кроссовки, черную шапку с белыми полосками.

Всех, кто располагает информацией о пропавшем или хочет помочь в поисках, просьба позвонить по телефонам: 8 (800)700-54-52 или 112.