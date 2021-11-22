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В Рязанской области ночью похолодает до — 8 градусов
На дорогах сохранится гололедица, местами сильная.

В Рязанской области ночью похолодает до — 8 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

Во вторник, 23 ноября, на территории Рязанской области будет облачно с прояснениями, осадки маловероятны.

На дорогах сохранится гололедица, местами сильная.

Ветер северо-западный и западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью по области -8,-3 градуса, днем -6,-1 градус.

Ранее для рязанцев выпустили метеопредупреждение.