В Рязанской области ночью похолодает до — 8 градусов

На дорогах сохранится гололедица, местами сильная.

В Рязанской области ночью похолодает до — 8 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

Во вторник, 23 ноября, на территории Рязанской области будет облачно с прояснениями, осадки маловероятны.

На дорогах сохранится гололедица, местами сильная.

Ветер северо-западный и западный, 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью по области -8,-3 градуса, днем -6,-1 градус.

Ранее для рязанцев выпустили метеопредупреждение.