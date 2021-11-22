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В Рязани подвели итоги конкурса «Волшебный мир кожи»
Учредителями и организаторами конкурса являются депутаты рязанской гордумы Галина Трушина, Александр Лемдянов, Елена Акимкина и депутат рязанской облдумы Александр Жукаев.

В субботу, 20 ноября, в Рязани прошел 17-ый ежегодный конкурс творческих работ из натуральной кожи «Волшебный мир кожи».

Учредителями и организаторами конкурса являются депутаты рязанской гордумы Галина Трушина, Александр Лемдянов, Елена Акимкина и депутат рязанской облдумы Александр Жукаев.

В этом году в конкурсе участвовали 67 учреждений города и области. Было представлено свыше 600 работ, авторами которых являются около 700 исполнителей.

В начале года учреждениям предлагают принять участие в конкурсе, после чего предприятия «Русская кожа» и «КожПромМебель» выделяют цветные кусочки натуральной кожи для создания работ.

Результаты конкурса были представлены по четырем возрастным номинациям:

  • дошкольная — от 3 до 7 лет;
  • младшая школьная — от 7 до 10 лет;
  • средняя школьная — от 10 до 15 лет;
  • взрослая — от 16 и старше.

Кроме того, авторы десяти работ получили приз зрительских симпатий.

Были Вручены также специальные призы Гран-При от депутатов Галины Трушиной, Александра Лемдянова, Елены Акимкиной и Александра Жукаева, а также специальные призы от АО «Русская кожа», ФПК «Инвест» и особый приз от Президента холдинга ФПК «Инвест».

Победителям вручили дипломы и подарки, а остальным участникам — грамоты.

Площадку для выставки конкурсных работ и подведения итогов пятый год подряд предоставляет торговый центр «Барс на Московском».