В Рязани осудят экс-директора «Центра спортивной подготовки»

Обвиняемый был руководителем государственного автономного учреждения, которое обеспечивало спортинвентарем учреждения спорта Рязанской области за счет субсидий. За период 2018—2020 годов он заключил договоры на поставку спортивного инвентаря с торговыми организациями и предпринимателями.

В Рязанской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ГАУ РО «Центр спортивной подготовки», которого обвинили в присвоении, совершенном лицом с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размерах. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Уголовное дело расследовали следователи регионального управления ФСБ России.

По версии следствия, обвиняемый был руководителем государственного автономного учреждения, которое обеспечивало спортинвентарем учреждения спорта Рязанской области за счет субсидий. За период 2018—2020 годов он заключил договоры на поставку спортивного инвентаря с торговыми организациями и предпринимателями.

После поступления в счет оплаты якобы поставленных товаров деньги передавали директору учреждения.

Обвиняемый присвоил более трех миллионов рублей. Прокуратура Рязанской области направила гражданский иск в счет возмещения федеральному и региональному бюджетам.

Уголовное дело направили в Советский районный суд Рязани.