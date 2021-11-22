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В Рязани массово отключат холодную воду
На 25 улицах Рязани отключат холодную воду. В список попали семь школ. Еще на семи улицах и в двух поселках снизят подачу холодной воды.

В Рязани массово отключат холодную воду. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Во вторник, 23 ноября, с 09:00 до 17:00 холодную воду отключат по следующим адресам:

  • улица Великанова, дома №№ 1-а, 4, 6, 6 корпус 1 (детский сад № 110), 7, 8, 8 корпус 1, 9 (школа № 47), 11, 11 корпус 2, 11 корпус 3, 14;
  • улица Сельскохозяйственная, дома №№ 14, 16.

С 09:00 до 18:00 холодной воды не будет по следующим адресам:

  • улица Березовая;
  • улица Братиславская;
  • улица Гоголя;
  • улица Корнилова;
  • улица Котовского;
  • улица Кутузова;
  • улица Мусоргского;
  • улица Нахимова (полностью), дом № 1 (школа № 57);
  • улица Толстого (полностью), дом № 5 (школа № 37);
  • улица Ушакова;
  • улица Черновицкая (полностью), дом № 23-а (школа № 64);
  • улица Чернышевского;
  • улица Щорса;
  • проезд Котовского;
  • улица Островского, дома №№ 24 (школа № 19/25), 44 (школа № 33);
  • улица Стройкова, дом № 8-б (школа № 34);
  • улица 1-й Рязанский проезд;
  • улица 1-я Нагорная;
  • улица Голенчинская;
  • улица Никуличинская;
  • улица Пронская;
  • улица Рязанская;
  • улица Хлебная.

С 09:00 до 18:00 снизят подачу холодной воды по адресам:

  • поселок Телецентр;
  • улица Баженова;
  • улица Светлая;
  • улица Родниковая;
  • улица Ключевая;
  • улица Голенчинское шоссе;
  • улица Славянский проспект;
  • улица Старая Дубрава;
  • поселок Соколовка.

Причина — ремонтные работы на водопроводе.