В Рязани массово отключат холодную воду
На 25 улицах Рязани отключат холодную воду. В список попали семь школ. Еще на семи улицах и в двух поселках снизят подачу холодной воды.
В Рязани массово отключат холодную воду. Об этом
Во вторник, 23 ноября, с 09:00 до 17:00 холодную воду отключат по следующим адресам:
- улица Великанова, дома №№ 1-а, 4, 6, 6 корпус 1 (детский сад № 110), 7, 8, 8 корпус 1, 9 (школа № 47), 11, 11 корпус 2, 11 корпус 3, 14;
- улица Сельскохозяйственная, дома №№ 14, 16.
С 09:00 до 18:00 холодной воды не будет по следующим адресам:
- улица Березовая;
- улица Братиславская;
- улица Гоголя;
- улица Корнилова;
- улица Котовского;
- улица Кутузова;
- улица Мусоргского;
- улица Нахимова (полностью), дом № 1 (школа № 57);
- улица Толстого (полностью), дом № 5 (школа № 37);
- улица Ушакова;
- улица Черновицкая (полностью), дом № 23-а (школа № 64);
- улица Чернышевского;
- улица Щорса;
- проезд Котовского;
- улица Островского, дома №№ 24 (школа № 19/25), 44 (школа № 33);
- улица Стройкова, дом № 8-б (школа № 34);
- улица 1-й Рязанский проезд;
- улица 1-я Нагорная;
- улица Голенчинская;
- улица Никуличинская;
- улица Пронская;
- улица Рязанская;
- улица Хлебная.
С 09:00 до 18:00 снизят подачу холодной воды по адресам:
- поселок Телецентр;
- улица Баженова;
- улица Светлая;
- улица Родниковая;
- улица Ключевая;
- улица Голенчинское шоссе;
- улица Славянский проспект;
- улица Старая Дубрава;
- поселок Соколовка.
Причина — ремонтные работы на водопроводе.