В России планируют отказаться от деклараций 3-НДФЛ

Это станет возможным уже в 2024 году.

В России планируют отказаться от деклараций 3-НДФЛ. Об этом заявил глава федеральной налоговой службы Даниил Егоров в интервью РБК .

«Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3-НДФЛ для большинства случаев», — сказал Егоров.

По словам главы ФНС, отказаться от деклараций возможно в случае, когда у налоговиков будет доступ к данным. Для этого необходимо автоматизировать сервисы.

«Именно поэтому мы прошли историю с инвестиционными вычетами, проходим историю с имущественными вычетами и покроем все остальные вычеты таким образом. Для вычетов не нужно будет сдавать декларации, они будут автоматизированы. Все вычеты планируем перевести на этот принцип к 2024 году», — сообщил руководитель ФНС.