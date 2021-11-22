В Приокском рецидивист украл у рязанки ноутбук и деньги

Мужчина арендовал у рязанки квартиру. Он украл у нее из квартиры запасной комплект ключей и, когда он абыла на работе, ограбил квартиру. Злоумышленника задержали, ему грозит до шести лет тюрьмы.

В Приокском рецидивист украл у рязанки ноутбук и деньги. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 32- летняя жительница Рязани и рассказала, что у нее из квартиры пропали ноутбук и 20 тысяч рублей. Девушка утром ушла на работу, а вечером обнаружила пропажу. Эксперт-криминалист установил, что дверь открыли родным ключом.

Рязанка рассказала, что недавно комплект запасных ключей потеряла где-то в квартире. Полицейские предположили, что ключи мог забрать кто-то из посетителей, чтобы потом беспрепятственно зайти в жилище.

Девушка перечислила всех, кто в последнее время приходил к ней гости. Оперативников заинтересовал 26-летний житель Рязанской области, который снимал у девушки квартиру. ОН заходил, чтобы расплатиться за жилье и съехал. Выяснилось, что ранее он был судим за кражу и грабеж.

Вскоре полицейские получили сведения, что похожий мужчина продает такой же ноутбук, который пропал у рязанки. Мужчину нашли и задержали. Версия о похищенном комплекте ключей подтвердилась.