\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 22
Втр, 23
-4°
Срд, 24
-4°
ЦБ USD 73.45 0.69 23/11
ЦБ EUR 82.77 0.19 23/11
Нал. USD 74.25 / 75.60 16:08
Нал. EUR 83.75 / 84.75 17:01
Новости
Публикации
Специалисты РНПК рассказали о методах очистки сточных вод города
Специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании ра...
1 час назад
176
Как решить проблему с пробкой на платном путепроводе в Рязани: аргумен...
Журналист РЗН. инфо изучил историю вопроса и выслушал в...
19 ноября 12:48
3
7 961
Три причины открыть ИИС до конца 2021 года
О том, почему выгодно открывать ИИС именно в конце года...
18 ноября 14:48
2 650
На берегу Оки около Рязани хотят построить песчаный карьер. Жители бли...
В окрестностях Рязани разворачивается очередная схватка...
16 ноября 18:11
5 087
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Приокском рецидивист украл у рязанки ноутбук и деньги
Мужчина арендовал у рязанки квартиру. Он украл у нее из квартиры запасной комплект ключей и, когда он абыла на работе, ограбил квартиру. Злоумышленника задержали, ему грозит до шести лет тюрьмы.

В Приокском рецидивист украл у рязанки ноутбук и деньги. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 32- летняя жительница Рязани и рассказала, что у нее из квартиры пропали ноутбук и 20 тысяч рублей. Девушка утром ушла на работу, а вечером обнаружила пропажу. Эксперт-криминалист установил, что дверь открыли родным ключом.

Рязанка рассказала, что недавно комплект запасных ключей потеряла где-то в квартире. Полицейские предположили, что ключи мог забрать кто-то из посетителей, чтобы потом беспрепятственно зайти в жилище.

Девушка перечислила всех, кто в последнее время приходил к ней гости. Оперативников заинтересовал 26-летний житель Рязанской области, который снимал у девушки квартиру. ОН заходил, чтобы расплатиться за жилье и съехал. Выяснилось, что ранее он был судим за кражу и грабеж.

Вскоре полицейские получили сведения, что похожий мужчина продает такой же ноутбук, который пропал у рязанки. Мужчину нашли и задержали. Версия о похищенном комплекте ключей подтвердилась.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 УК Р. Ф. Мужчине грозил до шести лет тюрьмы.