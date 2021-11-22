В Михайловском районе «Лада» вылетела в кювет

Авария случилась на 4-ом километре автодороги «Михайлов — Голдино — Грязное — Горлово — Скопин — Милославское».

В Михайловском районе Lada Largus вылетела в кювет. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в воскресенье, 21 ноября, примерно в 3:30 на 4-ом километре автодороги «Михайлов — Голдино — Грязное — Горлово — Скопин — Милославское». По предварительной информации, 49-летний мужчина на Lada Largus не справился с управлением и вылетел в кювет.

Пострадали водитель и 43-летняя пассажирка. Они обращались за медпомощью.

Проводится проверка.