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В Кремле ответил на вопрос о включении вакцинации от COVID-19 в план прививок
Ранее на встрече с президентом заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что ревакцинация при коронавирусе рекомендуется через полгода, а в условия отсутствия пандемического подъема — через год.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о включении вакцинации от COVID-19 в план прививок. Об этом передает РИА Новости.

Ранее на встрече с президентом заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что ревакцинация при коронавирусе рекомендуется через полгода, а в условия отсутствия пандемического подъема — через год.

Песков сообщил, что официально тема введения вакцинации от COVID-19 в план не обсуждалась.

«В официальном плане эта тема сейчас не обсуждается, но вместе с тем имеются определенные мнения специалистов на этот счет, которые озвучиваются этими специалистами», — сказал пресс-секретарь президента.