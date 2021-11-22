В Кремле ответил на вопрос о включении вакцинации от COVID-19 в план прививок

Ранее на встрече с президентом заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что ревакцинация при коронавирусе рекомендуется через полгода, а в условия отсутствия пандемического подъема — через год.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о включении вакцинации от COVID-19 в план прививок. Об этом передает РИА Новости .

Ранее на встрече с президентом заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что ревакцинация при коронавирусе рекомендуется через полгода, а в условия отсутствия пандемического подъема — через год.

Песков сообщил, что официально тема введения вакцинации от COVID-19 в план не обсуждалась.

«В официальном плане эта тема сейчас не обсуждается, но вместе с тем имеются определенные мнения специалистов на этот счет, которые озвучиваются этими специалистами», — сказал пресс-секретарь президента.