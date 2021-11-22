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В Казани из общественного транспорта высадили более 500 человек без QR-кодов
С некоторыми пассажирами возникли конфликты. На улице Серова «встали» трамваи № 1 и № 6, поскольку пассажир отказался показывать QR-код, не вышел из салона и вызвал полицию. Он назвал действия кондуктора незаконными. Движение задержалось на 30 минут.

В Казани 22 ноября началась проверка QR-кодов у пассажиров общественного транспорта. Об этом пишет KazanFirst.ru.

Отмечается, что по состоянию на 7:30 кондукторы, контрольно-ревизионная служба и уполномоченные проверяющие высадили из салонов более 500 человек.

С некоторыми пассажирами возникли конфликты. На улице Серова «встали» трамваи № 1 и № 6, поскольку пассажир отказался показывать QR-код, не вышел из салона и вызвал полицию. Он назвал действия кондуктора незаконными. Движение задержалось на 30 минут.

В «Метроэлектротрансе» сообщили, что в метрополитене сложилась схожая ситуация. Там пассажиры начали возмущаться и срываться на контролеров. Одна из женщин устроила скандал, потому что ее не пропустили со справкой о наличии первой прививки.

Видео t.me/vkazani