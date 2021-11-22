В Касимовском районе спецотряд «Гром» задержал мужчину с наркотиками

Полицейские совместно с поддержкой спецназа УНК «Гром» обследовали дом в селе Токарево и изъяли несколько пакетов с высушенной растительной смесью с характерным запахом и фрагменты растений.

В Касимовском районе оперативники задержали мужчину с наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полицейские совместно с поддержкой спецназа УНК «Гром» обследовали дом в селе Токарево и изъяли несколько пакетов с высушенной растительной смесью с характерным запахом и фрагменты растений.

О 46-летнем местном жителе оперативникам стало известно ранее. Полиция нашла в мебели, в кухонных шкафах и в стеклянных банках среди продуктов питания пакеты с растительной смесью. В разных частях дома сушились фрагменты растений.

Экспертиза установила, что злоумышленник незаконно хранил дома около килограмма марихуаны и более 3,5 килограмма конопли.