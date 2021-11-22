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В 2022 году Рязанская область получит более 7,5 миллиардов рублей из федерального бюджета
Об этом заявил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

В 2022 году Рязанская область получит более 7,5 миллиардов рублей из федерального бюджета. Об этом заявил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

По его словам, эта сумма выше той, что была запланирована в бюджете прошлого года.

«Очевидно, что COVID-19 не прекратился. Поэтому мы продолжаем работу по перераспределению средств для того, чтобы выделять финансирование на самые необходимые нужды. Они могут быть самыми разными, возникать периодически, в любой день и мы будем их решать», — сказал парламентарий.

В свою очередь губернатор Николай Любимов подчеркнул значимость увеличения финансовой помощи региону со стороны федерального центра.

«Во время пандемии особая поддержка нужна здравоохранению. Внимание требуется и многим другим отраслям, пострадавшим из-за вынужденных ограничений. Но главное — конкретные люди, мы продолжим оказывать адресную помощь всем рязанцам, которые в ней нуждаются», — сказал Николай Любимов.