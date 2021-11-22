Студенты РГАТУ стали победителями и призерами ежегодного конкурса «Просто песня»

Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации конкурс прошел без присутствия зрителей.

Студенты Рязанского агротехнологического университета имени Костычева приняли участие в XIX региональном конкурсе «Просто песня». Он прошел в воскресенье, 21 ноября, в Рязанском дворце молодежи.

По итогам отборочных этапов в финале конкурсе представили 36 конкурсных номеров, девять из которых подготовили студенты РГАТУ.

Члены жюри отметили качественное исполнение номеров и присудили первое место в номинации «Хиты 60-90-х» Евгению Шитикову за исполнение песни Валерия Меладзе «Колокол далей небесных», и третье место первокурснику Николаю Чижкову за исполнение песни группы «Машина времени» — «Изменчивый мир».

Также специальным дипломом жюри конкурса отметили Дарью Бышову за исполнение песни Аллы Пугачевой «Озеро надежды».

Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации конкурс прошел без присутствия зрителей.