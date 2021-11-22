Сорокина посетила отремонтированную детскую музыкальную школу № 6

В 2019 году по нацпроекту «Культура» в школу купили новые инструменты, учебную литературу и оборудование. В этой школе дети обучаются по 12 специальностям.

Сорокина посетила отремонтированную детскую музыкальную школу № 6. Об этом мэр сообщила на своей странице «ВКонтакте».

В 2019 году по нацпроекту «Культура» в школу купили новые инструменты, учебную литературу и оборудование.

Елена Сорокина посмотрела, как ведутся учебные занятия. В этой школе дети обучаются по 12 специальностям. Мэр отметила, что школа находится в жилом доме, но благодаря звукоизоляции, занятия не мешают жителям.

В помещении школы создали условия для занятия детей с ограниченными возможностями здоровья, а на прилегающей территории установили освещение, систему видеонаблюдения и уложили тротуарную плитку.

Глава администрации сообщила, что на 2022 году запланированы реконструкция детской школы искусств № 5, а также разработка проекта для строительства современного здания для школы искусств № 7.