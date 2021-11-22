Сбитый на Северной окружной мужчина переходил дорогу в неположенном месте

Напомним, последствия аварии засняли очевидцы.

Сбитый на Северной окружной мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Об этом РЗН. инфо в понедельник, 22 ноября, сообщили в региональном УМВД.

По предварительной версии, в субботу, 20 ноября, 52-летний водитель на Ford Ranger сбил рязанца 1975 года рождения, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

Пострадавшего доставили в больницу.

Напомним, последствия аварии засняли очевидцы.