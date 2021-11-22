Сбитый на Северной окружной мужчина переходил дорогу в неположенном месте
Напомним, последствия аварии засняли очевидцы.
Сбитый на Северной окружной мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Об этом РЗН. инфо в понедельник, 22 ноября, сообщили в региональном УМВД.
По предварительной версии, в субботу, 20 ноября, 52-летний водитель на Ford Ranger сбил рязанца 1975 года рождения, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.
Пострадавшего доставили в больницу.
Напомним, последствия аварии засняли очевидцы.