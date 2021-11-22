Рязанская «Почта России» подготовилась к сезону распродаж

«Почта России» еще до традиционных онлайн-распродаж приняла все необходимые меры, которые помогут в сжатые сроки доставить заказы рязанцев, сделанные как в иностранных, так и в российских интернет-магазинах.

Рязанская «Почта России» готова к традиционному сезону распродаж, который начинается с ноября и продолжается до марта следующего года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Почта России» еще до традиционных онлайн-распродаж приняла все необходимые меры, которые помогут в сжатые сроки доставить заказы рязанцев, сделанные как в иностранных, так и в российских интернет-магазинах.

По прогнозам компании, в ноябре спрос на доставку международных отправлений должен вырасти на 30-40% по сравнению со среднегодовым значением, а на доставку внутрироссийских отправлений — на 25-30%. После ноября ожидается уже предновогодний поток почты.

Ежедневно рязанский сортировочный центр обрабатывает около 3500 посылок со всех районов области. В предпраздничные дни число посылочной почты возрастает до 5 000 единиц. Поэтому почтовики начинают заранее готовиться к пиковым нагрузкам, чтобы пройти его без сбоев и обеспечить комфортное и качественное обслуживание клиентов в этот период: проводят техосмотры почтового транспорта и оборудования сортировочных участков, оптимизируют логистические маршруты, набирают новых людей в штат.

«Наша задача — доставлять отправления в установленные сроки даже при кратном увеличении объемов и пройти пиковый сезон без сбоев», — отметил директор УФПС Рязанской области Олег Прошкин.

Напомним, что для удобства клиентов «Почта России» создала онлайн-сервисы по отправке и получению почтовых отправлений. Жители области могут воспользоваться сервисами упрощенной отправки — посылку заранее подготовить дома или в офисе, оплатить онлайн-пересылку, а в почтовом отделении без очереди передать посылку оператору. Процесс получения почтовых отправлений также стал проще и быстрее благодаря внедрению простой электронной подписи.