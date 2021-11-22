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Рязанская область заняла 52 место среди регионов по уровню зарплат
Средняя зарплата по России варьируется от 22 до 54 тысяч рублей. В девяти регионах — Чукотском, Ямало-Ненецком, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Магаданской и Сахалинской областях, Москве, Камчатском крае и Республике Саха — каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей.

Рязанская область заняла 52 место среди регионов по уровню зарплат. Всего в рейтинге приняли участие 85 регионов. Исследование провели РИА Новости.

Средняя зарплата по России варьируется от 22 до 54 тысяч рублей. В девяти регионах — Чукотском, Ямало-Ненецком, Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Магаданской и Сахалинской областях, Москве, Камчатском крае и Республике Саха — каждый пятый зарабатывает более 100 тысяч рублей.

В Рязанской области, как показало исследование, только 2,7% зарабатывают более 100 тысяч рублей. С зарплатой ниже 15 тысяч рублей — 13,9%.

Самые распространенные зарплаты в регионе от 19 до 41 тысячи рублей.