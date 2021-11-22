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Россиянам рассказали о возможных «мигрирующих болях» после перенесенного COVID-19
Такие симптомы сопровождаются повышенной утомляемостью и нарушением сна.

Россиянам рассказали, какие еще последствия встречаются у переболевших коронавирусом. Об этом в понедельник, 22 ноября, заявил главный невролог сети клиник «Семейная» Ойбек Тургунхужаев в эфире радио Sputnik.

По его словам, около 10% пациентов, переболевших коронавирусом, стали обращаться с жалобами на мигрирующие боли по всему телу. При этом такие симптомы сопровождаются повышенной утомляемостью и нарушением сна, что указывает на заболевание фибромиалгию.

«Это заболевание, которое вызывает мигрирующие боли в лимфоузлах, в суставах, в конечностях рук и ног. Пациенты также жалуются на утомляемость, расстройство сна, „туман“ в голове», — отметил невролог.

Выяснить, чем вызван этот болевой синдром, сможет лишь врач. Если состояние пациента не удается объяснить воспалительной реакцией, то оно может быть вызвано дисфункцией нервной системы. Как считает Тургунхужаев, причиной расстройства скорее всего является перенесенный «ковид».

«В головном мозге есть центры, которые обеспечивают противоболевую реакцию. Когда мы ударяемся мизинцем о тумбочку, нам больно, но через какое-то время это ощущение проходит, потому что работает противоболевая система. После COVID-19 эта система может не работать», — предупредил невролог.