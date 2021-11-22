Россиянам назвали сроки изобретения долгосрочной вакцины от «ковида»

Гинцбург оценил сроки реализации вакцины, которая будет действовать пять-десять лет.

Россиянам рассказали, сколько времени потребуется для изобретения вакцины от COVID-19. Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова привели РИА Новости .

Как отметил Гинцбург, сроки реализации долгосрочной вакцины действием в пять-десять лет зависят от штаммов вируса.

«Понимаете, все очень зависит от того, с каким штаммом коронавируса мы боремся. Срок действия „Спутник V“ против тех штаммов, уханьского и последующих вариантов, мы очень надеялись, что будет не один год и, может, не два года. А гораздо дольше. Потому что клетки памяти сохраняются по всей видимости очень долго. Но штамм изменился так, что он ушел из-под атаки, которую могут организовать антитела, которые синтезируются клетками памяти. Поэтому эту вакцину приходится теперь раз в полгода вводить. Все зависит от того, с каким вариантом вируса мы столкнемся, что эволюция нам новенького подкинет в плане, соответственно, тех патогенов, с которыми придется создавать вакцину», — сказал он.