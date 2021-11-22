\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 22
Втр, 23
-4°
Срд, 24
-4°
ЦБ USD 72.76 0.16 20/11
ЦБ EUR 82.58 0.32 20/11
Нал. USD 72.70 / 74.10 09:38
Нал. EUR 82.30 / 83.60 09:38
Новости
Публикации
Как решить проблему с пробкой на платном путепроводе в Рязани: аргумен...
Журналист РЗН. инфо изучил историю вопроса и выслушал в...
19 ноября 12:48
2
7 349
Три причины открыть ИИС до конца 2021 года
О том, почему выгодно открывать ИИС именно в конце года...
18 ноября 14:48
2 448
На берегу Оки около Рязани хотят построить песчаный карьер. Жители бли...
В окрестностях Рязани разворачивается очередная схватка...
16 ноября 18:11
4 846
Вчистую обыграли лидера
Теперь рязанцам предстоит нелегкое турне на Урал, где к...
12 ноября 15:55
5 828
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Россиянам назвали сроки изобретения долгосрочной вакцины от «ковида»
Гинцбург оценил сроки реализации вакцины, которая будет действовать пять-десять лет.

Россиянам рассказали, сколько времени потребуется для изобретения вакцины от COVID-19. Об этом заявил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова привели РИА Новости.

Как отметил Гинцбург, сроки реализации долгосрочной вакцины действием в пять-десять лет зависят от штаммов вируса.

«Понимаете, все очень зависит от того, с каким штаммом коронавируса мы боремся. Срок действия „Спутник V“ против тех штаммов, уханьского и последующих вариантов, мы очень надеялись, что будет не один год и, может, не два года. А гораздо дольше. Потому что клетки памяти сохраняются по всей видимости очень долго. Но штамм изменился так, что он ушел из-под атаки, которую могут организовать антитела, которые синтезируются клетками памяти. Поэтому эту вакцину приходится теперь раз в полгода вводить. Все зависит от того, с каким вариантом вируса мы столкнемся, что эволюция нам новенького подкинет в плане, соответственно, тех патогенов, с которыми придется создавать вакцину», — сказал он.