Россиян предупредили о ночных морозах

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что метеорологическая зима продолжает «пробуксовывать», но в начале следующей неделе «сделает полшага вперед».

На следующей неделе в центральной России ожидаются морозные ночи. Температуры могут достигать до -10 градусов, передает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Специалист заявил, что метеорологическая зима продолжает «пробуксовывать», но в начале следующей неделе «сделает полшага вперед».

По словам Тишковца, снежный циклон североатлантического происхождения развернется тыловой частью и вслед за холодным фронтом придет полярный воздух. Из-за этого температура будет ниже климатической нормы на один-два градуса.

Тишковец отметил, что в ночь на понедельник ударят заморозки, пройдет снег, а днем температура продолжит опускаться до -5 градусов.

«Во вторник на фоне повышенного атмосферного давления ночь будет самой морозной в текущем сезоне», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в среду придет «теплый фронт очередного барического посланца Северной Атлантики». Температура к середине недели будет достигать до нуля градусов, пройдет снегопад, усилится ветер, ожидается метель, а высота снежного покрова достигнет до четырех-пяти сантиметров.

Во второй половине недели морозы пойдут на спад, температура будет достигать до -3, +2 градусов. К концу недели ожидаются осадки в смешанной фазе и гололед. Тишковец заключил, что «наступление настоящей русской зимы откладывается на декабрь».