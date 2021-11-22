Путин подписал закон о дистанционном заключении трудового договора
Согласно нему, разрешается заключать трудовой договор дистанционно без дублирования на бумаге.
Президент Владимир Путин подписал закон о дистанционном заключении трудового договора. Документ опубликован на официальном
Согласно нему, разрешается заключать трудовой договор дистанционно без дублирования на бумаге.
Отмечается, что закон призван оптимизировать взаимодействие между работодателями и сотрудниками. Благодаря нововведениям, соискатель сможет найти работу в другом регионе, пройти собеседование дистанционно и заключить договор.