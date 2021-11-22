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Первый российский регион ввел обязательную самоизоляцию для непривитых
В Нефтеюганске, Нягани, Урае, Кондинском районе режим обязательной самоизоляции установили с 22 ноября по 5 декабря.

В России ввели обязательную самоизоляцию для непривитых в четырех муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом заявили в правительстве региона.

В Нефтеюганске, Нягани, Урае, Кондинском районе режим обязательной самоизоляции установили с 22 ноября по 5 декабря.

Отмечается, что исключение составляют вакцинированные от COVID-19 и переболевшие — при наличии QR-кода или другого документа, выданного врачом.

Также в этих муниципалитетах до 5 декабря заведениям общепита и фитнес-клубам запретили работать ночью, также запретили культурно-массовые, физкультурные и спортивные мероприятий, а также выезды организованных групп. Кроме того, прекращаются очные занятия в организациях допобразования.