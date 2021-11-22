Назван напиток, который может состарить мозг на 11 лет

Британские ученые сообщили, что сахар может губительно действовать на функции мозга, а напитки с его высоким содержанием разрушают мозг. Об этом пишет
Ученые провели исследование, согласно которому 4200 человек проходили тесты на уровень когнитивных функций и память. Специалисты проверили связь между потребляемым сахаром и состоянием организма.
Выяснилось, что человек, выпивающий один или два сладких напитка ежедневно, старее на 5,8 года, а потребляющий более двух стаканов — на 11 лет.
По словам ученых, у тех, кто регулярно потребляет сахар, заметили видимые ухудшения памяти и объема головного мозга.
Профессор неврологии Медицинской школы Бостонского университета Судха Сесхадри отметила, что результаты исследования не окончательны. Она также добавила, что искуственные заменители сахара не помогают.