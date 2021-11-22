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Назван напиток, который может состарить мозг на 11 лет
Ученые провели исследование, согласно которому 4200 человек проходили тесты на уровень когнитивных функций и память. Специалисты проверили связь между потребляемым сахаром и состоянием организма.

Британские ученые сообщили, что сахар может губительно действовать на функции мозга, а напитки с его высоким содержанием разрушают мозг. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на ученых из Медицинской школы при Бостонском университете.

Ученые провели исследование, согласно которому 4200 человек проходили тесты на уровень когнитивных функций и память. Специалисты проверили связь между потребляемым сахаром и состоянием организма.

Выяснилось, что человек, выпивающий один или два сладких напитка ежедневно, старее на 5,8 года, а потребляющий более двух стаканов — на 11 лет.

По словам ученых, у тех, кто регулярно потребляет сахар, заметили видимые ухудшения памяти и объема головного мозга.

Профессор неврологии Медицинской школы Бостонского университета Судха Сесхадри отметила, что результаты исследования не окончательны. Она также добавила, что искуственные заменители сахара не помогают.