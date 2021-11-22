На рязанской трассе застрял водитель без еды, воды и бензина

Мужчина на грузовике застрял на трассе после Тумы.

На рязанской трассе застрял водитель без еды, воды и бензина. Информация об этом в понедельник, 22 ноября, появилась в социальных сетях.

В посте говорится, что мужчина на грузовике застрял на трассе после Тумы. Он стоит с пятницы, 19 ноября.

«После Тумы в сторону Рязани стоит мужчина, без еды и воды и бензина чтобы хотя бы погреться. Стоит с пятницы. В понедельник должны приехать забрать. Хоть какая то помощь нужна», — говорится в сообщении.