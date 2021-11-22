\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 22
Втр, 23
-4°
Срд, 24
-4°
ЦБ USD 73.45 0.69 23/11
ЦБ EUR 82.77 0.19 23/11
Нал. USD 74.25 / 75.60 16:08
Нал. EUR 83.75 / 84.75 17:01
Новости
Публикации
Специалисты РНПК рассказали о методах очистки сточных вод города
Специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании ра...
1 час назад
173
Как решить проблему с пробкой на платном путепроводе в Рязани: аргумен...
Журналист РЗН. инфо изучил историю вопроса и выслушал в...
19 ноября 12:48
3
7 960
Три причины открыть ИИС до конца 2021 года
О том, почему выгодно открывать ИИС именно в конце года...
18 ноября 14:48
2 650
На берегу Оки около Рязани хотят построить песчаный карьер. Жители бли...
В окрестностях Рязани разворачивается очередная схватка...
16 ноября 18:11
5 087
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
На рязанских дорогах камеры стали фиксировать непристегнутый ремень и разговор по телефону
Помимо превышения скорости, выезда на встречную полосу и других нарушений, камера фиксирует выключенные габариты, разговор по телефону и непристегнутый ремень.

На рязанских дорогах камеры стали фиксировать непристегнутый ремень и разговор по телефону. Об этом в воскресенье, 19 ноября, представитель дирекции дорог Рязанской области сообщила в эфире ТКР.

По его словам, у дирекции появился мобильный комплекс фиксации нарушении правил дорожного движения. Камера устанавливается в машину, которая курсирует по рязанским дорогам и фиксирует нарушения во время движения в потоке.

Помимо превышения скорости, выезда на встречную полосу и других нарушений, камера фиксирует выключенные габариты, разговор по телефону и непристегнутый ремень.

В ведомстве пояснили, что пока фиксация подобных нарушений проводится в тестовом режиме.

Отметим, что мобильный комплекс начал работу с 1 ноября.