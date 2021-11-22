На рязанских дорогах камеры стали фиксировать непристегнутый ремень и разговор по телефону

Помимо превышения скорости, выезда на встречную полосу и других нарушений, камера фиксирует выключенные габариты, разговор по телефону и непристегнутый ремень.

На рязанских дорогах камеры стали фиксировать непристегнутый ремень и разговор по телефону. Об этом в воскресенье, 19 ноября, представитель дирекции дорог Рязанской области сообщила в эфире ТКР.

По его словам, у дирекции появился мобильный комплекс фиксации нарушении правил дорожного движения. Камера устанавливается в машину, которая курсирует по рязанским дорогам и фиксирует нарушения во время движения в потоке.

Помимо превышения скорости, выезда на встречную полосу и других нарушений, камера фиксирует выключенные габариты, разговор по телефону и непристегнутый ремень.

В ведомстве пояснили, что пока фиксация подобных нарушений проводится в тестовом режиме.

Отметим, что мобильный комплекс начал работу с 1 ноября.