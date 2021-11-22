Андрей Макаров проведет с рязанскими властями «серьезный разговор»

В частности, совещания пройдут на тему здравоохранения.

Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров проведет в регионе несколько совещаний. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщило областное правительство.

В частности, совещания пройдут на тему здравоохранения. Андрей Макаров остался недоволен ситуацией с льготным обеспечением детей, страдающих сахарным диабетом. По словам депутата, она лично занимался этим вопросом и обращался к министру финансов России Антону Силуанову с просьбой дополнительно выделить 400 миллионов рублей. Однако эту помощь получили не все семьи.

«Я не понимаю, почему не пошли к семьям этих детей, не объяснили, что идет системная работа, что проблема решается комплексно, для всех таких детей? Почему каждая мама в отдельности должна была самостоятельно добиваться приобретения устройства?» — сказал депутат.

Он подчеркнул, что тем, кто работает с людьми, следует внимательнее относиться к их обращениям и просьбам.

«Мы встретимся со всеми. Я думаю, что будет серьезный разговор с точки зрения того, что сделано действительно хорошо, а где мы не дорабатываем. Потому что люди ждут от нас результата», — сказал глава бюджетного комитета Госдумы.