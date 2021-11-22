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Адвокат матери пропавшей рязанки Елены Логуновой рассказал, когда раскроют дело
По его словам, работа следствия активизировалась после трех программ «Андрей Малахов. Прямой Эфир. Адвокат заявил, что во время общения со следователем ГСУ СК выяснилось, что следствие решило удовлетворить большинство из ранее составленных и неудовлетворенных ходатайств.

Максим Калинов, адвокат Наталии Кошелевой — матери пропавшей рязанки Елены Логуновой — заявил, что дело раскроют в ближайшее время. Об этом он сообщил РЗН.инфо.

По его словам, работа следствия активизировалась после трех программ «Андрей Малахов. Прямой Эфир». Адвокат заявил, что во время общения со следователем ГСУ СК выяснилось, что следствие решило удовлетворить большинство из ранее составленных и неудовлетворенных ходатайств.

«Какие ходатайства будут удовлетворены пока неизвестно, может о привлечении Дмитрия Плоткина, может о допросе Логунова Александра в качестве подозреваемого, пока неизвестно. Все будет решено в конце недели», — сказал Калинов.

Он отметил, что недавно назначили генетические экспертизы по следам биологического происхождения в моторной лодке, принадлежащей отцу Александра Логунова и в квартире Логуновых, а также другие экспертизы.

По его словам, дело будет «однозначно раскрыто».

«Остается надеется, что Елена Логунова жива», — заключил Калинов.