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Адмирал Вячеслав Попов заявил, что «Курск» погиб от столкновения с подлодкой НАТО
С подводной лодкой столкнулась другая субмарина, которая следила за «Курском». Он заявил, что в тех условиях состояния моря подлодка не смогла обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр «Курска» привел к потере контакта.

Адмирал Вячеслав Попов, ранее командовавший Северным флотом, заявил, что подводная лодка «Курск» погибла из-за столкновения с субмариной НАТО. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Собеседник агентства заявил, что по официальной версии «Курск» затонул из-за взрыва торпеды на борту и детонации боезапаса. Все 118 членов экипажа погибли.

По словам Попова, с подводной лодкой столкнулась другая субмарина, которая следила за «Курском». Он заявил, что в тех условиях состояния моря подлодка не смогла обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр «Курска» привел к потере контакта.

«Я с вероятностью 90% знаю наименование ее, но для того чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с «Курском», — сказал Попов.

По его словам, сигналы SOS в тот день подавал не «Курск», а лодка, которая была рядом и получила повреждения. Противолодочная авиация ВМФ России обнаружила ее у берегов Норвегии.

Попов отметил, что еще в документальном фильме Аркадия Мамонтова про «Курск» говорил, что для него «главной версией является столкновение с неустановленной пока подводной лодкой, которая ударила в самое уязвимое место нашей лодки этого проекта, конечно, неосознанно». Тогда адмирал не указал ее принадлежность и название.

По данным зарубежных СМИ, в районе учений также находились подлодкиMemphis и Toledo ВМС США, а также Splendid ВМС Великобритании. По информации News24 Минобороны России запрашивало у Пентагона разрешение на инспекцию подлодок Memphis и Toledo, но получило отказ. Ведомство получило ответ из США, а также из Лондона, что «все субмарины находятся в рабочем состоянии».

По официальной версии подлодка погибла из-за взрыва торпеды, который привел к детонации.