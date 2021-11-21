Жители Шлакового пожаловались на приоткрытый люк на дороге

Рязанцы пожаловались на приоткрытый люк на проезжей части на улице Разина. Об этом они сообщили в соцсетях в субботу, 20 ноября.

Рязанцы пожаловались на приоткрытый люк на проезжей части на улице Разина. Об этом они сообщили в соцсетях в субботу, 20 ноября.

По словам рязанки, люк уже более двух месяцев находится в таком состоянии, а предупреждающий дорожный знак часто «валяется на проезжей части».

В темноте этот люк порой не видно, пишет автор поста.

Ситуацию прокомментировали в мэрии Рязани.

«Специалисты управления благоустройства в курсе этой ситуации. Указанный люк ливневой канализации огорожен, выставлен предупреждающий знак. Вопрос установки новой крышки прорабатывается», — сообщили в городской администрации.