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В Спасском районе временно закроют понтонную переправу через Оку
В Спасском районе на два часа закроют понтонную переправу через Оку. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

В Спасском районе на два часа закроют понтонную переправу через Оку. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

С 10:00 до 12:00 будет прекращено движение по наплавному мосту через реку Оку у села Фатьяновка Спасского района.

Также 21 ноября с 10:00 до 12:00 минут будет прекращено движение по наплавному мосту у села Троица.

Переправу закрывают «по техническим причинам».