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В Сасове скончался известный предприниматель Николай Аванькин
В Сасове умер известный в городе бизнесмен Николай Иванович Аванькин. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказала глава администрации города Евгения Рубцова.

В Сасове умер известный в городе бизнесмен Николай Иванович Аванькин. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказала глава администрации города Евгения Рубцова.

«Сегодня простились с успешным предпринимателем и замечательным человеком Николаем Ивановичем Аванькиным. Наверняка в его магазине „Старый город“ побывал каждый сасовец, — написала Рубцова. — Супруги Николай Иванович и Ольга Васильевна Аванькины вкладывали в обустройство магазина и территории вокруг него всю душу, невероятное количество времени и сил. Именно таким и должен быть настоящий предприниматель — думающим не только о собственной выгоде, но и о настроении своих клиентов».

Мэр добавила, что Аванькин неоднократно помогал родному городу и его жителям, особенно во время пандемии. Он отдал служебный автомобиль и своего водителя в распоряжение врачей Сасовского ММЦ, оказывал поддержку медперсоналу и пациентам ковидного центра.

Рубцова выразила глубокие соболезнования родным и близким Николая Аванькина.