В Сараевском районе электрики два дня устраняют последствия снегопада

Электрики в Сараевском районе второй день устраняют последствия снегопада, который прошел в ночь на 20 ноября. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Электрики в Сараевском районе второй день устраняют последствия снегопада, который прошел в ночь на 20 ноября. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

«Из-за снегопада, который обрушился на район в ночь на 20 ноября, многие населенные пункты, такие как Алексеевка, Напольное, Красная Вершина, Озерки, Низовка, Старобокино, Таптыково, Высокое, Борец, Чарыково, Муравлянка, Максы и другие, остались без электричества», — рассказал начальник районных электрических сетей Петр Шуршиков.

Из-за непогоды произошло схлестывание проводов, обрывы линий электропередачи. На ликвидацию последствий мобилизовали все силы, некоторых специалистов отозвали с выходных.

На линиях работают четыре бригады. Работы продолжаются уже второй день.

Электричество обещают подать во все населенные пункты за текущий день, 21 ноября.