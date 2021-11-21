В Рязанской области еще 20 человек скончались от коронавируса

Жертвами COVID-19 стали еще 20 рязанцев. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщил федеральный оперштаб. Всего от коронавируса скончались 1796 человек.

Жертвами COVID-19 стали еще 20 рязанцев. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщил федеральный оперштаб. Всего от коронавируса скончались 1796 человек.

Заболели за сутки 255 рязанцев, выздоровел 21. Всего за время пандемии коронавирусом заразились 53 318 жителей региона, выздоровели 44 167.

За сутки в России подтверждены 1 252 смерти с COVID-19, за все время — 264 095. В стране за сутки выявили 36 970 случаев заражения коронавирусом.